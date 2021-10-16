Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü

DHA

Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün şiddetli yağmur etkili olurken tarım arazileri, sular altında kaldı. Gülizar Ünveren (55), taşkında ölen küçükbaşları için gözyaşı döktü. 
Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.
Öte yandan Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2021-10-16 13:34:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Konservatuarı 294 öğrenciyle eğitime başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi 294 öğrenci ile 2021-2021 eğitim öğretim yılına başladı. Konservatuardan bu güne kadar 97 öğrenci mezun oldu.
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuarı 294 öğrenciyle eğitime ...
Marmaris’te 10 ton atığın denize ulaşmasını engelledi Muğla’daki orman yangınları sonrası yanan alanlarda biriken yaklaşık 10 ton atık MUSKİ Genel müdürlüğü tarafından toplanarak denize ulaşması engellendi.
YEREL HABERLER Marmaris’te 10 ton atığın denize ulaşmasını ...
Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu
YEREL HABERLER Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu
Fethiyespor zorlu virajda
YEREL HABERLER Fethiyespor zorlu virajda
Bodrumspor lidere karşı
YEREL HABERLER Bodrumspor lidere karşı
Akdeniz´de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz´de 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça Fethiye ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
Datça’da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça Fethiye ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
YEREL HABERLER ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
Sarı Yaz konseri Emre Kaya ile devam ediyor
YEREL HABERLER Sarı Yaz konseri Emre Kaya ile devam ediyor
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlamaları Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesinde yapıldı.
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı 15 Ekim ...
İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü Otomobildeki 2 kişi kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER İsale hattı patladı, çukura otomobil ...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça’da batan tekne kurtarılamadı
YEREL HABERLER Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça’da batan tekne ...
Yatağan’a 10 Milyon TL’lik yatırım start alıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Atatürk ve Mehmet Özcan caddeleri ile muhtelif mahallelerde 10 Milyon 480 bin TL değerinde altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başlıyor.
YEREL HABERLER Yatağan’a 10 Milyon TL’lik yatırım start alıyor Muğla ...
İlhan Koman ile 100 yıl heykel sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER İlhan Koman ile 100 yıl heykel sergisi ...
Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
Bodrum’da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı
YEREL HABERLER Bodrum’da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 ...
Muhtarlar masası 8 yaşında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 569 mahalle muhtarına hizmet veren Muhtarlar Masası 8’inci yılını doldururken, bu güne kadar 67 bin 389 dilekçe ve iş emri geldi.
YEREL HABERLER Muhtarlar masası 8 yaşında Muğla Büyükşehir ...
Datça'da fırtına; 1 tekne battı
YEREL HABERLER Datça'da fırtına; 1 tekne battı
Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Radyo vericisi çalındı Köyceğiz'de yerel yayın yapan radyonun vericisini çalan şüpheli Jandarma tarafından yakalandı.
YEREL HABERLER Radyo vericisi çalındı Köyceğiz'de yerel yayın yapan ...
Marmaris'te Phoenix Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak
YEREL HABERLER Marmaris'te Phoenix Antik Kenti gün yüzüne ...
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı Finalde "Mavi Sürgün" sahne gösterimi
YEREL HABERLER Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde anıldı Finalde "Mavi ...
Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı
YEREL HABERLER Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.