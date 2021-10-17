Fethiye Sebze ve Meyve Hali'nde yangın



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sebze ve meyve halinde sera naylonu satılan iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Fethiye ilçesinin Karaçulha Mahallesi'ndeki Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde, sera naylonu ve zirai ürünlerin satıldığı iş yerinde, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki naylonların tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüyüp tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-10-17 15:19:17



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