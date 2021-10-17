Kılıçdaroğlu: Gazeteci objektif olmayı yitirdiği zaman saygınlığı yara almaya başlar



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'da düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması'nın kapanış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecinin objektif olmayı yitirdiği zaman saygınlığının yara almaya başladığını belirterek, "Haberin arkasında durmak doğru bir tutumdur" dedi. Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın dördüncü gücünün medya olması gerektiğini de söyledi.

Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Anadolu Medya Buluşması, Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı otelde, 62 şehirden 400 basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. 16-17 Ekim tarihlerinde yapılan buluşmanın bu yılki ortak tartışma konusu, 'Yerel Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri' oldu. Toplantıların son günü olan bu sabahki oturumunda Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı ve Okan Konuralp, 'Türkiye'de Medya Denetimi', Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da 'Medyada Gerçekler ve Muhalif Medya' konularında sunum yaptı.

Toplantının son gününe katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği basın mensuplarının sorunlarını dinledi. Kürsüye gelerek 'Anadolu Medya Buluşması'nın kapanış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın dördüncü gücünün medya olması gerektiğini söyleyerek, "Bizim doğru habere ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize siz gazeteciler söyleyecek. Politikacılar bazen kendilerini görmeyebilirler. Herhangi bir sosyal sorunu önce televizyon, gazete ve sosyal medyadan öğrenirler. Gazeteciler bizlere haberleri ileten kişilerdir. Bize hatalarımızı bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa hatalarımızı düzeltebiliriz. Eğer bir iktidar, medyayı sürekli kendisini öven bir hale getirirse hatalarını göremez."

'BASIN KARTI SİYASİ BİR GÜÇ DEĞİL, GAZETECİLER TARAFINDAN VERİLMELİ'

Yerel televizyon ve yazılı basının sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Basın İlan Kurumu, çok iyi niyetlerle kurulmuş bir kurum. Ama bugün iktidarı sorguladığı için 'Size ilan vermiyorum' diye bir infaz kurumuna dönüşmüş durumda. Radyo Televizyon Üst Kurumu da kuruluş amacının tümüyle dışına çıkmış durumda. İktidarı eleştiren televizyonlara, 'Nasıl ceza veririm' arayışı içinde. Oysa varılan yasada tutuklanma istisnaidir. Doğru habere ulaşım engelleniyor. Gazeteciler tarafsız yargılanması gerekmektedir. Gazete tirajlarının gerçek bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Reklamlar yandaşlara gidiyor. Eğer iktidarın yanındaysanız rahatsınız, eğer bağımsız gazeteciyseniz zorda kalıyorsunuz. Haber yapan gazeteci tutuklanmaz. Yargılanır ama tutuklama kararı kaldırılmalı. Basın kartının kime verileceğine, kimin gazeteci olup olmadığına siyasiler karar veremez. Gazetecilik mesleğinin önemini en çok gazeteci değerlendirir. Basın kartı siyasi bir güç tarafından değil, gazeteciler tarafından verilmesi gerekir. Haberin arkasında durmak doğru bir tutumdur, yapılan haberler 3 gün sonra unutuluyor. İktidar sahiplerinin alkışa değil eleştiriye ihtiyacı var. Gazeteci objektif olmayı yitirdiği zaman saygınlık yara almaya başlar. Bunda hepimizin sorumluğu var" dedi.

'KAMUDA GÖREV YAPAN KİŞİ BİR AİLENİN YA DA SİYASİ KURULUŞUN ADAMI OLAMAZ'

Sosyal medya üzerinden kamu görevlilerine yönelik paylaşımına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de açıklamada bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Dün sosyal medyada açıklamam olmuştu. Öz olarak 27,5 yıl kamuda görev yapmış biri olarak kamu görevlilerine sesleniyorum. Gazetecilik ne kadar etik bir meslek ise kamuda görev yapan kişi de bir ailenin ya da siyasi kuruluşun adamı olamaz, görevini yasalar çerçevesinde yapar. Devleti yöneten kişi kendisi ve ailesiyle topluma örnek olmalıdır. Devleti yöneten siyasi iktidar yetkiyi halktan alır, aile boyu yönetemez. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim, bunu en başta bilmesi gereken kişi Sayın Erdoğan'dır. Fakirin fukaranın kim hakkını yiyorsa onun karşısında olacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından toplantıya katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Medya temsilcilerin sorularına 45 dakika cevap veren Kılıçdaroğlu, katılımcılara teşekkür ederek buluşmayı sonlandırdı. Otel'de Muğla CHP teşkilatı ve belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kara yoluyla Milas ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu'nun saat 18.30'da uçakla İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.DHA-Politika Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-10-17 16:10:04



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