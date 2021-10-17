Fethiyespor - Gümüşhanespor: 4-2

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FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, grupta şimdiye kadar oynadığı 7 maçta gol yemeyip hiç yenilmeyen Gümüşhanespor'u evinde mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu: 4-2.

Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 20'nci dakikada Talha, 40'ıncı dakikada Nurettin, 67 ve 79'uncu dakikalarda Ali Han attı. Gümüşhane'ye 39'uncu dakikada penaltıdan Umut ve 90'ıncı dakikada yine beyaz noktadan Oktay'ın golleri yetmedi. Grupta son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Fethiyespor, bu sonuçla 19 puana ulaştı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-10-17 21:05:43



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