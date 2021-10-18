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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak

DHA

Bodrum'da yanan alanlar eski kimliğine kavuşacak


BODRUM, (Muğla), (DHA)MUĞLA'da Bodrum Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliği ile Bodrum'da yanan alanlarının envanteri ve rehabilitasyonu için ilçeye gelen akademisyenlerin yaptıkları incelemelerde sona yaklaşıldı. Yanan alanların rehabilitesinde önemli rol oynayacak veri raporlarının sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Güntan, bölgede yanan alanların rehabilitasyonu ve durum tespiti için eylül ayında bir haftaya yakın bölgede ön etüt çalışması yaptı. Bodrum, Mazı, Mumcular, Gökpınar, Gökbel, Dereköy, Umurca, Pınarlıbelen ve Yeniköy mevkilerinde yanan alanların envanteri, ilk izlenimler ve araştırmalar rapor ile belirlendi. Umurça'da 132 hektar, Mazı'da 8200 hektar, Pınarlıbelen'de 2,1 hektar, Çiftlik'te 59,4 hektar, Dereköy Mahallesi'nde 320 hektar ile toplam 8713,5 hektar olarak belirlenen raporda, bölgenin topografik haritası çıkarılarak yanan yerlerin bulunduğu alanların eğim, yükselti ve bitki örtüsünün genel karakteri tespit edildi. Delice zeytin, sakızağacı, çitlembik, lavanta, papatya, hindiba, funda, püren, adaçayı, kuşkonmaz, katırtırnağı, çobançantası gibi yüzlerce doğal bitki örtüsü tespit edilen flora ve faunaya sahip yangın bölgesinde ayrıca iklim koşulları tespit edilerek, 'Kültürel Peyzaj Envanteri', 'Peyzaj Analizi', 'Su Fonksiyonu Analizi', 'Erozyon Fonksiyonu Analizi' ile 'Karakter Fonksiyonu Analizleri' gibi başlıklar altında değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan değerlendirme raporu, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile de paylaşıldı.
`YANAN BİTKİLER SEÇİLEREK, GÖZLEM ALTINA ALINDI´
Gerçekleşen değerlendirme sonuç bildiriminde raporlama çalışmalarında yanan alanlarda, toplam 12 örnek alan seçildi. Burada yanan bitkiler seçilerek, gözlem altına alındı. Bu örnek alanlar farklı bakı, farklı yükseklik ve farklı meşcere olan 1´inci saf kızılçam meşceresi, 2´nci maki meşceresi, 3´üncü kızılçam maki meşceresi gibi tipleri olmasına dikkat edildi. Seçilen örnek alanlar ve alanlardaki örnek bitkiler 1 haftalık periyotlarla vejetasyon dönemi sonu olan aralık ayına kadar Bodrum Belediyesi tarafından takip edilecek. Belediye peyzaj mimarları ile belediye ziraat mühendisleri tarafından dron ile kayıt altına alınarak alanın değişimi incelenecek. Yine aralık ayına kadar alınan dron kayıtları sonucunda, Ömer Güntan tarafından ikinci bir rapor hazırlanacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (Muğla), (DHA)-
2021-10-18 12:51:07

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