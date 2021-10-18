Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, gecenin ilk saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine bölgeye bot sevk etti.

Bölgeye sevke dilen Sahil Güvenlik Botu yelkenli tekne içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.