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Muğla'da arazöz devrildi: 1 yaralı 

DHA

Muğla'da arazöz devrildi: 1 yaralı 


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözün devrilmesi sonucu sürücü Veysel Bozkurt (39) yaralandı. 
Kaza, bugün akşam saatlerinde Seydikemer´in Dereköy mevkisinde meydana geldi. Çökek Mahallesi'ndeki orman sahasında çalışmanın ardından Seydikemer´e dönmek üzere çıkan Veysel Bozkurt yönetimindeki 48 HB 350 plakalı arazöz, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı arazözün içerisinden çıkartılan Veysel Bozkurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bozkurt´un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şarampole devrilen arazöz ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2021-10-18 21:55:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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