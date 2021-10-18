Muğla'da arazöz devrildi: 1 yaralı 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözün devrilmesi sonucu sürücü Veysel Bozkurt (39) yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Seydikemer´in Dereköy mevkisinde meydana geldi. Çökek Mahallesi'ndeki orman sahasında çalışmanın ardından Seydikemer´e dönmek üzere çıkan Veysel Bozkurt yönetimindeki 48 HB 350 plakalı arazöz, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı arazözün içerisinden çıkartılan Veysel Bozkurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bozkurt´un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şarampole devrilen arazöz ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2021-10-18 21:55:55
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