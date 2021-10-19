Bodrumspor'da Tahsin Tam dönemi bitti



BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tahsin Tam ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Tahsin Tam ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ilk yarısında düşme hattındayken yeşil-beyazlıların dümenine geçerek Play-Off yarışına ortak eden Tam, ilk senesinde 28 maça çıkıp 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Tam yönetimindeki Bodrumspor bu sezon ise geride kalan 8 müsabakada 5 kez kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bodrumspor 8'inci haftayı liderin 4 puan gerisinde 18 puanla 4'üncü sırada tamamladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-19 11:12:21



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