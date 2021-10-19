Ortaca Kaymakamı Uçar, muhtarlarla buluştu

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kaymakamı Meral Uçar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.



Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçeye bağlı mahallelerde görevli muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Kaymakam Meral Uçar’ın yanı sıra, Kaymakam adayı Hatice Gamze Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Yunus Erpek, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, Dalyan Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Sedat Özdemir, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ve basın mensupları katıldı. Kaymakam Meral Uçar yaptığı konuşmada muhtarların gününü kutlarken, “Kendi kişisel taleplerinizle, özlük haklarınızla, kişisel olarak istekleriniz ile alakalı taleplerinizi alacağız, bunları toparlayıp Ankara’ya göndereceğiz” dedi.

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