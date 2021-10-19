Marmaris Belediyesi 257 keçiyi vatandaşlara dağıttı Marmaris’teki orman yangınının yaraları sarılmaya devam ediyor

Marmaris Belediyesi, yangının yaralarını sarmaya devam ediyor. Marmaris yangınında küçükbaş hayvanları telef olan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 257 adet keçi teslim edildi.



Marmaris’te 29 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında yaşanan orman yangınında yerleşim yerleri de etkilendi. 8 gün boyunca devam eden yangında ahırlarda bulunan çiftlik hayvanları telef oldu. Marmaris Belediyesi hayvanları telef olan vatandaşlara da yardım elini uzatarak, vatandaşlara keçi dağıtımında bulundu. İçmeler, Bayır, Osmaniye, Hisarönü ve Dereözü’nde 25 aileye toplamda 257 adet keçi dağıtıldı. Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Platformu işbirliğiyle alınan keçileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay teslim etti.



Keçi teslim edilen köylülerden Orhan Yiğit, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeline teşekkür ederken Sefa Demirsay ve Ferit Çoban da verilen destek için mutlu olduklarını söyledi. Yangının hemen ardından yaraları sarmak ve ilk etapta acil sorunları gidermek için çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Sırayla tüm sıkıntılara çare buluyoruz. Yangında hasar gören evlerde ve ahırlarda tadilatlara devam ediyoruz. Bugün de hayvanları telef olan vatandaşlarımız yeni hayvanlarına kavuştu” dedi. Oktay, hayvanların temininde destek olan sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu’nu da teşekkür etti.

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