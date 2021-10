'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı

Davut CAN/ BODRUM (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen 'American Hospital The Bodrum Cup' yelken yarışlarında start verildi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen 60'tan fazla tekne ve 1500 denizcinin, yangınlarda zarar gören bölgelere yelken açtığı yarışlar 23 Ekim'de sona erecek.

Bodrum'da, bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışları başladı. Türkiye'nin ve dünyanın birçok farklı bölgesinden yaklaşık 1500 denizci ve 60'tan fazla tekne, yaz aylarındaki yangınlarda zarar gören bölgelere doğru yelkenlerini açtı. 'Hep Beraber' teması altında düzenlenen yarışlarda, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında şehit olanlar için de saygı duruşunda bulunulacak. Yarışlar, 23 Ekim'deki Kissebükü-Bodrum Erol Ağan etabının da tamamlanmasının ardından sona erecek ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. 5 gün boyunca sürecek olan yarışlara çeşitli etkinlikler de eşlik edecek. Bugün yapılacak Müjde Kızılkan konserinin ardından 21 Ekim'de Kerem Görsev tarafından Arpabükü Koyu'nda piyano resitali verilecek. Ödül töreninin yapılacağı 23 Ekim'de ise, Teoman sahne alacak.

'BODRUM'A YAKIŞAN BİR ORGANİZASYON YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Dün akşam yapılan Kampana Töreni'nde konuşan, American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nde, 33 yıldır üst üste yapılabilmiş tek organizasyon olma niteliğinin hala devam ettiğini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Uysal, "Bu sene yarışmacılarımıza, sponsorlarımıza ve tüm kurumlarımıza çok geç haber verebildik. Çünkü pandemi koşullarının Bodrum Cup'ı yapıp yapmamamızı nasıl etkileyeceğini bilemiyorduk. Bununla ilgili karar vermekte oldukça zorlandık. Ancak ben hepinizin huzurunda organizasyon komitesindeki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, 3 hafta gibi kısa bir sürede inanılmaz bir organizasyon tasarlamayı başardık. Artık yıllar geçtikçe herkes görevine alışıyor ve çok daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Artık yarışlarımızı simule edebiliyoruz, dolayısıyla yarıştaki adaleti sağlama konusunda çok önemli bir kozumuz var. Her yıl reyting sistemlerimizi ve organizasyon kabiliyetimizi geliştiriyoruz. Her yıl, Bodrum'a yakışan bir organizasyon yapmak için çalışıyoruz, tek gayemiz bu" dedi.

'BODRUM CUP'IN İÇİNDE KÖTÜLÜK YOK'

Bodrum Cup iyilik temelinde buluşan, yaptığı tüm etkinliklerde elde ettiği bütün gelirleri doğru vakıflara doğru anlamlarda bağışlayarak güzel işler yapan bir organizasyon olduğunu vurgulayan Uysal, "Bodrum Cup'ın içinde kötülük yok, Bodrum Cup'ın içinde kötü bir insan yok. Bu sene çok uzun süre ayrı kaldık. Yaz döneminde ciğerlerimiz yandı. Dolayısıyla artık 'Hep Beraber' deme vakti geldi dedik ve organizasyonumuzun temasını 'Hep Beraber' olarak belirledik. Bu sene, ayrı kalmaktan uzak hep beraber bir Bodrum Cup yapmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL FOTOĞRAFLAR VERİYORUZ'

Kampana Töreni'nde konuşan bir diğer isim olan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, herkesin ekim ayını The Bodrum Cup zamanı olarak beklediğine dikkati çekip, "Burada o kadar güzel bir aile oluştu k; geçen yıl organizasyonu pandemi nedeniyle çok küçük bir şekilde yapılınca herkesin ne kadar çok birbirini özlediğini gördük. Sürekli olarak 'Yapamayacak mıyız?', 'Olmayacak mı?' 'Bu yılda mı yapamayacağız?' sorularıyla karşılaştığımız telefonlar aldık. Baktık ki çok güzel bir aile olmuşuz. Bu birliktelikle çok güzel fotoğraflar veriyoruz.

Bu fotoğraflar ülkemiz ve yöremiz için çok önemli" dedi.

'MAVİ YOLCULUĞU YELKEN İLE BULUŞTURAN BODRUM CUP OLDU'

Törende kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Erman Aras'ın The Bodrum Cup'ı başlatmadan önce Era Yat Kulübü'nü kurduğunu hatırlatarak, "Orada 6 yaşından itibaren birçok çocuğu yetiştirdi. Birçoğu denizin ortasında hem rüzgarla hem yelkeniyle hem dümeniyle hem de rakipleriyle 'challenge' yaptı. Oradan yetişen çocuklar daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonları oldu ve Bodrum'dan çok önemli yelkenciler yetişmeye başladı. Arkasından mavi yolculuk meselesi başladı. Mavi yolculuk zaten Cevat Şakir ile başladı, Sabahattin Eyüpoğlu, Sabahattin Ali, Azra Erhat ve Bedri Rahmi'lerle Türkiye'nin gündemine oturdu. Günümüzde, süngercilikten itibaren bu tekneleri üreten ustalarımızın elinden çıkan guletler, tirhandiller işte bugünkü mavi yolculuğun temelini oluşturdu. Mavi yolculuğu yelken ile buluşturan ise Bodrum Cup oldu, bunun için Erman Aras'a ekstra teşekkür etmek istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Davut CAN

