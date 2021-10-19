Marmaris'te yangınlarda hayvanları ölen ailelere 257 keçi dağıtıldı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında küçükbaş hayvanları ölen 25 çiftçiye, 'Ahbap Platformu'nca temin edilen toplam 257 keçi belediye tarafından dağıtıldı.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü. İlçenin kırsal Bayır, Osmaniye, İçmeler, Hisarönü ve Dereözü mahallelerinde çiftçilikle uğraşan 25 ailenin küçükbaş hayvanları Marmaris tarihinin ikinci büyük orman yangınında öldü. Çiftçiler, zararlarının karşılanması için bir ay önce belediyeye başvurdu. AHBAP PLATFORMU İLE YARDIM PROTOKOLÜ

Belediye yetkilileri yardım eli uzatılması için protokol imzaladıkları, Anadolu rock müzik şarkıcısı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı 'Ahbap Platformu' ile irtibata geçti. Ahbap Platformu tarafından gönderilen 257 adet keçi, dün, Osmaniye, Bayır, İçmeler, Hisarönü ve Dereözü mahallelerindeki vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtılan keçilerden alan Osmaniye Mahallesi'nden Orhan Yiğit, Hisarönü Mahallesi'nde Sefa Demirsay ve Dereözü Mahallesi'nden Ferit Demirsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yangının hemen ardından yaraları sarmak ve ilk etapta acil sorunları gidermek için çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Sırayla tüm sıkıntılara çare buluyoruz. Yangında hasar gören evlerde ve ahırlarda tadilatlara devam ediyoruz. Bugün de hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız yeni hayvanlarına kavuştu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-10-19 16:43:52



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