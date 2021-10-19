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Fırtına nedeniyle batan lüks tekne 5 gün süren çalışmalar neticesinde kıyıya çekildi

İHA

Fırtına nedeniyle batan lüks tekne 5 gün süren çalışmalar neticesinde kıyıya çekildi

Muğla’nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 Ekim Cuma günü batan lüks tekne 5 gün süren yoğun çalışmaların ardından kıyıya çekildi.
Kıyı Ege sahillerinde olduğu gibi Datça ilçesinde de etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 15 Ekim Cuma günü Datça limanında bağlı olan teknelerden biri saat 06.00 sıralarında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ardından kayalıklara çarparak su alan Ahmet ve Can Akkuş’a ait 10 kişilik lüks tekne battı. Tekneyi kurtarmak için bölgeye gelen iş makineleri önce sahil kenarındaki duvarı yıktı. Ardından halatla kıyıya çekilmek istenen tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarılamadı. Havanın normale dönmesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları 5 gün sürdü. Tekneyi kurtarabilmek için her gün saatlerce uğraş veren ekipler teknenin içindeki kumu boşaltarak kenarına dubalar koydu. Uzun uğraşlar sonucu kıyıya çekilerek vinç ile kıyıya çıkartılan tekne bakıma götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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