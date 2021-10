The Bodrum Cup’ta ilk etap geçildi

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Amerikan Hospital The Bodrum Cup, kampana töreni ile başladı. Organizasyonda bugün ilk etap geçildi.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup, kampana töreni ile başladı. 60’ın üzerinde tekne ve bin 500 kişinin mücadele ettiği organizasyonun ilk etabı “Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı”, bugün geçildi.

Etap, Bodrum Kalesi önlerinde başlayıp yine aynı yerde son buldu. Deniz üzerindeki yelkenliler, renkli görüntüler oluşturdu. Start öncesi Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla bu yıl Bodrum’da yaşamın yitiren denizciler, Mustafa Cengiz, Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı. Organizasyonda bu yılın rotası Çökertme Mahallesi ve Kissebükü koyu gibi yazın çıkan yangınlardan etkilenen bölgeler olacak. Yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için etkinlikler gerçekleştirilecek.

Müjde Kızılkan, Kerem Görsev ve Teoman konserinin de gerçekleştirileceği organizasyon, 23 Ekim’de Kissebükü Bodrum Erol Ağan Etabının tamamlanmasından sonra düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal çok güzel bir yarış olacağını ifade ederek, “Geçen sene pandemi koşullarından dolayı ‘The year of heroes’ ismini verdiğimiz sağlık kahramanları ile beraber bir anma seyri gerçekleştirmiştik. Fakat filodan bir süre uzak kaldık. Bu sene çok geniş katılımlı bir yarış organize ediyoruz ve bu senenin temasını ‘Hep Beraber’ olarak belirledik. Bu yaz yaşadığımız yangın felaketi ile ilgili çok ciddi bir çaba sarf edildi. Dolayısıyla biz de hem ekonomik olarak katkıda bulunmak hem de oradaki bölge halkına bir destek olabilmek adına bütün rotamızı yangın bölgesine çevirdik. Dolayısıyla bugün Bodrum Bodrum etabını yaptıktan sonra yarından itibaren Çökertme koyuna gidiyoruz. Orada çeşitli etkinliklerimiz olacak, oradaki yerel halkla bir araya geleceğiz. Dolayısıyla bu sene böyle destek temalı bir The Bodrum Cup yapıyoruz. 60’ın üzerinde yarış teknemiz bu sene yarışa katılıyor. 35 tekne de bu güzel yarışı izletmek için filoyu takip ediyor” dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras genç nesli yelkenle buluşturdukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek “Biz bu işe başlarken genç nesli yelkenle buluşturmayı, özellikle charter teknelerde yelken kullanımının teşvikini sağlamak için başlamıştık. Tabi burada önemli olan bütün bilgi birikimleri, yelkeni denizi, hepsini gençlerle buluşturup yeni nesli buraya çekebilmekti. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada gerçekten denize meraklı, yelkeni seven o kadar çok gencimiz oldu ki artık burada onların çocukları bugün denizdeler. Gençlerimizi buralara alıştırdık. Bugün bundan daha büyük mutluluk olmaz. Aynı zamanda tabi ki biz hem doğayı korumak açısından hem de denizleri korumak açısından bilinci de oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden dünyaya sevgi mesajları gönderen kocaman bir aile olduk. Bin 500 kişinin deniz üzerinde sergilediği bu güzel görüntüler de hem bölgemiz açısından hem de tanıtım Türkiyemiz açısından da çok değerli.”

