'Bodrum Cup' heyecanı başladı; yelkenler yangında zarar gören bölgelere açıldı (2)

THE BODRUM CUP'TA İLK ETAP TAMAMLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 33'üncüsü bu yıl düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta ilk etap olan Bodrum Denizciler Derneği 50'inci Yıl Etabı tamamlandı. Etap Bodrum'da başlayıp yine Bodrum'da tamamlandı. Yarışlar başlamadan önce, bugüne kadar The Bodrum Cup'a destek veren Mustafa Cengiz, Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı. Yarışların yarın gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Etabı'nda dümenlerin Bodrum'dan Çökertme'ye kırılacağı bildirildi.Davut CAN / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Davut CAN
2021-10-19 19:00:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.