Evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap ele geçirildi. Evinde ürettiği hapları sosyal medya üzerinden satan 'Gölge' lakaplı Y.A. (46), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan 'Gölge' lakaplı Y.A.'nın cinsel içerikli hapların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirlikleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap, 1 paketleme makinesi ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-10-19 23:06:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.