Marmaris’te huzur evi sakinleri iki sene sonra ilk kez etkinliğe katıldı

Pandemi döneminde sıkı tedbirlerin uygulandığı Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılar bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattı. Hiçbir şekilde dışarı çıkmalarına izin verilmeyen; çalışan personelin de 15’er gün nöbetleşe çalıştığı huzurevi sakinleri yaklaşık iki sene sonra dışarıda bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Marmaris Huzurevi Derneği, yaklaşık iki senedir dışarıda bir etkinliğe katılmayan huzurevi sakinlerini kahvaltıda ağırladı. Marmaris manzarası eşliğinde yapılan kahvaltıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Huzurevi Derneği Başkanı Canan Adalıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı buluşmanın gündemi yine pandemi oldu. Huzurevi’nde alınan sıkı önlemler sayesinde pandeminin yoğun yaşandığı günlerin bile hiçbir vaka görülmeden atlatıldığının altını çizen Başkan Oktay huzurevinde hayatını sürdüren yaşlılara ve 15 gün boyunca evlerine hiç gitmeyen personellere özverilerinden ötürü teşekkür etti.

Ardından 17 yıl boyunca huzurevinde görev aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan doktor Hüseyin Ayhan’a yaptığı hizmetler için teşekkür plaketi sunuldu. Huzurevinde kalmaktan son derece memnun olduklarını ifade eden huzurevi sakinleri de Başkan Oktay’a Belediye çalışmaları için teşekkür etti.

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