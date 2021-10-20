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Fethiye semalarında görsel şölen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

İHA

Fethiye semalarında görsel şölen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 ülkeden bin 500 paraşüt pilotunun katıldığı 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da düzenlenen törenle başladı. Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütleri renkli görüntüler oluşturdu.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın 1700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı. Festival açılışına Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı yamaç paraşütü pilotları katıldı. Festivalde 40 ülkeden bin 500 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da yer aldı. Etkinliğe katılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin gerçekleştiği 1700 metredeki pistten uçuş yaparken, paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.
Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Babadağ’ın coğrafi koşullarıyla yamaç paraşütü için dünyanın bir numaralı noktası olduğunu söyledi. Babadağ’ın çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Fırat, yabancı sporcuların da bölgeyi çok beğendiğini dile getirdi. Fırat, festivalin Babadağ’ı ve bölgeyi ulusal ve uluslararası alanda tanıtıma hizmet ettiğini ifade etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da festivalin Ekim sonunda yapılmasının turizm sezonuna can verdiğini kaydetti. Fethiye’nin dünyanın en güzel coğrafyalarından olduğunu belirten Karaca, “Önümüzdeki yıl paydaşlarımızla festivali dünyanın bir numarası yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız” dedi.
Konuşmaların ardından, hazırlıklarını tamamlayana paraşütçüler törenin yapıldığı alandan uçuşa geçti. Belediye Başkanı Alim Karaca da yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Kalkışta düştü
Kalkışın ardından piste düşen bir yamaç paraşütü pilotuna bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma Timi ile UMKE tarafından müdahale edildi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Festival, 24 Ekim’de sona erecek.

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