The Bodrum Cup'ta yelkenler Çökertme'ye açıldı

Davut CAN / BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ın 2'nci etabı olan Anadolu Sigorta Etabı'nda yelkenler, Bodrum'dan Çökertme'ye açıldı.Akdeniz'in en büyük deniz festivalleri arasında yer alan American Hospital The Bodrum Cup'ta 2'nci etabı olan Anadolu Sigorta etabı, bugün saat 11.00'de başladı. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan 60'tan fazla tekne ve yaklaşık 1500 denizcinin yelkenleri, yaz aylarındaki yangınlardan en fazla etkilenen Çökertme'ye açıldı.3´ÜNCÜ ETAP YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEKBodrum'da başlayıp Çökertme'de sona erecek olan etabın, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan hem resmi kurumların personelleri hem de tüm sivil vatandaşlara duyulan minnettarlığı simgelediği bildirildi. Yarışın ardından tüm katılımcılara yönelik Prime Time gemisinde yapılacak olan partiyle, yarışlardaki 2'nci gün sona erecek. Yarın ise, Çökertme-Çökertme rotasında 3'üncü etap gerçekleştirilecek.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-10-20 16:23:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.