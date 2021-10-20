Kuyuya düşen inek kurtarıldı Muğla’nın Milas ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı.

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Muğla’nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Milas’ın Dörttepe Mahallesi Ova Mevkii’nde ineklerini otlatan Ramazan Okan, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ineğinin su kuyusuna düştüğü ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin yaptığı çalışma ile inek iş makinası yardımıyla su kuyusundan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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