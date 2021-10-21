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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

The Bodrum Cup'ta 3'üncü etap

DHA

The Bodrum Cup'ta 3'üncü etap


Davut CAN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ın 3'üncü etabı olan Opet etabı, Çökertme-Çökertme rotasında gerçekleştirildi. Ayrıca, yaz aylarındaki yangınlardan en çok zarar gören bölge olan Çökertme'de kurulan etkinlik alanında, yöre halkının kendi ürettiği ürünler satılarak, onlara destek olundu. Akdeniz'in en büyük deniz festivalleri arasında yer alan American Hospital The Bodrum Cup'ın 3'üncü etabı olan Opet etabı gerçekleştirildi. ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİTürkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan 60'tan fazla tekne ve yaklaşık bin 500 denizcinin katıldığı etap, Çökertme'de başlayıp yine Çökertme'de sona erdi. Denizde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, karada da bir etkinlik alanı kuruldu. Alanda, yangından olumsuz etkilenen yöre halkının kendi ürettiği ürünler satıldı. Ayrıca, çocuklara yönelik özel etkinlikler de düzenlendi. Süper kahramanların kostümlerini giyen animatörlerin düzenlediği oyunlara katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.    DHA-Genel Türkiye-Muğla
2021-10-21 16:18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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