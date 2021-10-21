Jandarma trafiği havadan denetledi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, MilasÖren yolunda gerçekleştirdiği helikopterli trafik denetiminde 7 sürücü hakkında işlem yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

MilasÖren yolunda helikopter destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 sürücüye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 4 sürücüye yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek ihlali nedeniyle 7 sürücüye toplam Bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

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