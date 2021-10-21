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Oğuzhan'ın öldüğü kazada 112'yi aramayan sürücünün dayısı muhtarlıktan uzaklaştırıldı

DHA

Oğuzhan'ın öldüğü kazada 112'yi aramayan sürücünün dayısı muhtarlıktan uzaklaştırıldı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Oğuzhan Kemçin'in (17) bisikletine otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Mestan Göksal (28) ile olay yerine gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadığı ileri sürülen Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner, kaymakamlık tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Güner'in sürücü Göksal'ın dayısı olduğu öğrenildi.
Kaza, 7 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Muğla-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal idaresindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, sürücü Göksal ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YARDIM ETMEYİP, DAYISINA GİTMİŞ
Kazanın ardından polisin araştırmasında Mestan Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğenin, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndükleri, üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mestan Göksal, babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güler ile dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında 'Taksirle ölüme neden' olma suçundan Muğla 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
HAKİM: İYİ Kİ BİZİM MAHALLENİN MUHTARI DEĞİLSİN
Tutuksuz yargılanan sanıklardan Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner, geçen ay yapılan ikinci duruşmada hakimin, "Kamu görevlisi olarak neden 112'yi aramadın?" sorusuna, "Korktum, heyecanlandım" cevabı verdi. Hakim bunun üzerine "Mahalleyi sana teslim ediyorlar. Korktum ne demek. İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin" dedi.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. Öte yandan Menteşe Kaymakamlığı da Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güler hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kaymakamlık soruşturmasının ardından Kemçin'in ailesine gönderilen yazıda, "İçişleri Bakanlığı makamına elektronik posta yoluyla göndermiş olduğunuz 23 Temmuz 2021 tarihli iletide, belirtilen konuyla ilgili, Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında kaymakamlığımızca gerekli inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu'nun 19 Ekim tarih ve 18 sayılı kararıyla Bayram Güner, yeni bir karar alınıncaya kadar 21 Ekim tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış olup, ayrıca hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2021-10-21 17:12:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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