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Muğla’da Üniversite-Sanayici işbirliği güçleniyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin saha tecrübesi kazanması, üniversite ve sanayici arasındaki güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amacıyla sanayi sektörü işbirliği protokolleri devam ediyor.

İHA

Muğla’da Üniversite-Sanayici işbirliği güçleniyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin saha tecrübesi kazanması, üniversite ve sanayici arasındaki güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amacıyla sanayi sektörü işbirliği protokolleri devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından ÜniversiteSanayici işbirliği protokolleri devam ediyor. Her hafta bir sanayi iş kolu ile protokol imzalayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri içinde en fazla ‘Marka Ders’ protokolü imzalayan Üniversite oldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile son olarak 5 sanayici ile Üniversite sanayi işbirliği çerçeve protokolü imzaladı. Enerji, mermer, yazılım, kalsit ve çocuk oyun parkları alanında faaliyet gösteren sanayiciler ile sanayi işbirliği çerçeve protokolü imzalandı. Üniversite sanayici işbirliği protokolünün temel amacının üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları ARFE İnovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
“Muğla’nın marka şehir olmasını hedefliyoruz”
Öğrenciler ile sanayicileri bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak istediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Biz göreve geldikten sonra ortaya koyduğumuz hedef ARGE üniversitesi olmaktı. 200’ü aşkın üniversite olan bir ülkede 11 üniversite ARGE üniversitesi ve bunların arasına girmek oldukça ciddi bir iddia. Çalışmalarımız bu hızda giderse eğer en kısa sürede biz de bu üniversiteler içinde yer alabiliriz. Son yıllarda artan Üniversite sayıları ve dünyadaki değişimler ile beraber rekabet ortamı da art. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi üniversitelerin bölgeye, bulunduğu şehri temsil etmesi lazım üniversitelerin. Biz ARGE üniversite olma hedefimizi sürdürürken, diğer taraftan öğrencilerimizi yetiştirirken, kendimize yeni bir hedef belirledik. Yaptığımız ARGE’yi onlarla beraber yapmayı, girişimci ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedef olarak ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler derse girip çıkıyor ve mezun olup gidiyordu. Artık bunun böyle olmaması konusunda ilk farkındalığa sahip Üniversitelerden birisi biziz. Bu süreçte biz girişimci öğrenciler yetiştirmek istiyoruz ve bunun için de farklı bir şeyler yapmamız lazımdı. Öğrencilerimize proje yapmayı, proje yazmayı öğrettik. TÜBİTAK’ın öğrenci projelerinde, hem de sanayi projelerinde iyi durumdayız. Öğrencilerimiz ile siz sanayicilerimizi bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak ve bunu çok daha ileri taşımak istiyoruz. Bunun için bir köprü gerekiyordu. Bunun için İnova Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurduk. Bu sanayicilerimiz ile öğrencilerimiz arasındaki köprü oldu. Bu köprüler arttıkça, Muğla ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bir marka olmasını hedefliyoruz. Deniz, kum ve güneşi ile anılan Muğla’nın artık teknolojinin merkezi olarak da anılmasını hedefliyoruz” dedi.
Sanayiciler ile protokol Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Aktürk, enerji alanında ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayıroğlu, mermer sektöründe Mustafa Ercan, yazılım sektöründe Hayri Yılmaz, kalsit iş kolunda Merve Bayır, su kaydırakları ve oyun parkları iş kolunda ise İbrahim Güngör ile işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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