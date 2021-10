Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi toplantısı yapıldı AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut: "Küresel ısınmada hedef 1,5 derecede sınırlandırılması" Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar: "Hava sıcaklıkları 3 derece artarsa, orman yangınlarında yüzde 97 oranında artış olacağı öngörülüyor"

Muğla’nın Ortaca ilçesinde "Dalyan Kanalları ve Akyaka Azmağında Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi" toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği, her yıl dünya çapında, deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında yapılan toplantıya katılan AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut, AB'nin 2030'a kadar karbon salınımını azaltma hedefi olduğunu belirtirken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise, “Avrupa Birliği çevreyle ilgili fonları kesmesin. Çevre ile ilgili fonlarda bize destek olsun. Çevre meselesi sınır tanımayan bir meseledir, siyaset üstüdür” diye konuştu.



Avrupa Birliği, her yıl dünya çapında, deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Muğla’nın Ortaca ilçesinde "Dalyan Kanalları ve Akyaka Azmağında Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi" toplantısı düzenlendi. Ortaca’nın Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen "Yeşil Mutabakat Kapsamında Dalyan Kanallarında ve Akyaka Azmağında Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi" toplantısına AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları katıldı.



Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın imzalamasına değinerek, bu anlaşmayı imzalamanın çok önemli olduğunu belirtti. Büyükelçi MeyerLandrut, “Yeşil dönüşüm sürecinin zorlu olduğunu biliyoruz. İnsanı merkeze alan bir yaklaşım gerektiriyor. Hem vatandaşların hem kentlerin hem de işletmelerin katkı yapması gerekiyor” dedi.



"Küresel ısınmada hedef 1,5 derecede sınırlandırılması"

Dünyadaki küresel ısınmada 1,5 derece sınırlandırmasının hedef edildiğini belirten Nikolaus MeyerLandrut “Bu hedefe ulaşmak için daha fazla adım atılması gerekiyor. Yeşile dönüşüm bir yük getirmiyor, fırsatlar oluşuyor, hiçbir şey yapmamanın maliyeti ise bu dönüşümü yapmanın maliyetinden daha yüksek” dedi. “AB'nin 2030'a kadar karbon salınımını azaltma hedefi var” diyen Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, “2050'lerde ise karbon nötr olma hedefi var. Onun için bugünden harekete geçmek gerekiyor. Atılan adımların etkileri zamanla ortaya çıkıyor ama o adımlar şu an atılmalı" diye konuştu.



Muğla’da yapılması planlanan çevreci teknelerle ilgili de konuşan MeyerLandrut, projenin dizel motor ile çalışan teknelerin kullanılmasını azaltacağının altını çizerek projenin pilot proje olduğunu belirtti ve, “Burada başarı elde edilirse, resmi makamlar bunu başka alanlara da yaymak isteyecekler, bu proje bir pilot proje olabilir“ dedi.



"Hava sıcaklıkları 3 derece artarsa, orman yangınlarında yüzde 97 oranında artış olacağı öngörülüyor"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise bu yaz Muğla’da yaşanan orman yangınlarına dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Birpınar, insanların çocuklarının ateşi yükseldiğinde onu düşürmek için çabaladığını atmosferin de çocuğa benzediğini belirterek, “Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, Akdeniz’de sıcaklık mevsim normallerinin 1 derece üstüne çıkarsa yüzde 47,2 derece üstüne çıkarsa, yüzde 67,3 derece üstüne çıkarsa ise yüzde 97 orman yangınlarında artış olacak. Sıcaklıklar artınca, nem azalıyor, rüzgarda var, ormanlar çıra gibi yanıyor” dedi.



"Al kullan ve at dönemi sona erdi"

Günümüzde kalkınmanın doğa ve çevrenin korunması ile birlikte olacağını, vahşi kalkınmanın bir modeli olan al kullan ve at döneminin sona erdiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, “Şimdi bu modelin yerine bir döngüsel ekonomi dediğimiz mümkün olduğu kadar az al, çok uzun süre kullan ve bunu dönüştür dönemi başlamıştır” diyerek insanlık ve gelecek nesillerin sağlığı için bu modelin doğru olduğunu kaydetti.



Çevre meselesi siyaset üstüdür

Türkiye’de suların ve havanın kirlenmesi ile paralel olarak Yunanistan, İtalya ve İspanya’nın da kısa sürede kirlilik yaşayacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, “Bunu biz müsilajda gördük. Bu yüzden Avrupa Birliği çevreyle ilgili fonları kesmesin. Çevre ile ilgili fonlarda bize destek olsun. Çevre meselesi sınır tanımayan bir meseledir, siyaset üstüdür” diye konuştu.



Küresel ısınmaya değinen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’den izleme cihazı takarak 2 yıl önce Tuba isminde caretta carettayı denize bırakıldığını belirterek, “2 senedir takip ediyoruz, buradan İtalya’ya gitti. 11 bin kilometre yüzdü ve şu an Adriyatik’te. Tarihte hiçbir zaman caretta caretta Adriyatik’e gitmemişti. Akdeniz kıyılarında Mısır’a, Fas’a, Tunus’a gitti ama Adriyatik’e kadar hiç çıkmamıştı. Bu Akdeniz’de sıcaklığın ne kadar arttığını gösteriyor” dedi.



Çevre okuryazarlığının öğretilmesi gerektiğini kaydeden Birpınar, bugün geri dönüştürülmeden çöpe atılan her şeyin farklı ve zararlı bir biçimde yine insanların karşısına çıktığını belirtti.



Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi MeyerLandrut karşılıklı hediye sunumu yaptı, ardından toplu fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

