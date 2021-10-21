Datça'da 67 kaçak göçmen kurtarıldı

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Cavit AKGÜNMehmet ÇİL / DATÇA, (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 67 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 01.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 kaçak göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 sal içindeki toplam 67 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Cavit AKGÜN Mehmet ÇİL

2021-10-21 21:58:01



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