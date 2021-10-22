Eski Datça cezaevi, 'Demokrasi Evi' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Datça cezaevi, 'Demokrasi Evi' oldu

DHA

Eski Datça cezaevi, 'Demokrasi Evi' oldu


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından restore edilen eski cezaevi binası, 'Demokrasi Evi ve İbrahim Çiftçioğlu Kütüphanesi' olarak yeniden hizmete açıldı. Demokrasi Evi ile birlikte 22 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı adına aynı alanda yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' ile Sınırsızlık Meydanı'ndaki bir duvara yapılan 'Barış Heykeli'nin açılışı da yapıldı.
Açılış törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Ahmet Taner Kışlalı'nin kızı Dolunay Kışlalı Ediz, Demokrasi Evi'nde kurulan kütüphaneye 3 bin 257 kitap bağışında bulunan Ressam İbrahim Çiftçioğlu ve vatandaşlar katıldı. Datça'da 1885 yılında yapıldığı bilinen ve 19022002 yılları arasında, 100 yıl süreyle cezaevi olarak hizmet veren binanın, bundan böyle kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Datçalı heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, Ahmet Taner Kışlalı Fikir Sağlığı Heykeli'nin açılışında konuşan Dolunay Kışlalı Ediz, "Datça Belediyesi bize harika bir hediye verdi. Babam tavizsiz bir Kemalist idi. Kemalizmi şöyle ifade ederdi; Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür. Geleceğin öncülüğü bilimle, akılla, sanatla olabilir. Ölmeden kısa bir süre önce babama, 'şimdi sana bakanlık teklif edilse ne istersin' diye sormuştum. Kültür Bakanı olmak istediğini söylemişti. Çünkü, ancak ve ancak kültür ve sanatla sevgiyi büyütebiliriz" dedi.
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında Ahmet Taner Kışlalı suikastının hemen ardından buradaki caddeye adının verildiğini belirterek, "Bugün aynı yerde onun adına yaptırdığımız, fikir heykelini, Datça'nın kültür ve sanat dostları ile buluşturmayı heyecanını yaşıyorum" dedi. Ahmet Taner Kışlalı fikir heykelinin açılışından sonra Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan Barış Heykeli ile Demokrasi Evi'nin açılışı yapıldı. 
Başkan Uçar, buradaki konuşmasında ise 1885 yılında yapılan binanın 1902 ile 2002 yılları arasında cezaevi olarak hizmet verdiğini söyledi. Uçar, "Cezaevi kapandıktan sonra imar planı içerisindeki yeşil alanda kalan bu özel mülkiyeti, belediye olarak kamulaştırma yaparak, Demokrasi Evi ve Sınırsızlık Meydanı olarak dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi. 
Uçar açılışın ardından, Dolunay Kışlalı Ediz, Ressam İbrahim Çiftçioğlu, Heykeltıraşlar Elbruz Denge ve Halil İbrahim Sever ile Demokrasi Evi'ne emeği geçenlere birer teşekkür plaketi verdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-10-22 10:41:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça'da 67 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça'da 67 kaçak göçmen kurtarıldı
Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize ...
Datça’da 67 düzensiz gömen kurtarıldı Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 67 düzensiz gömen kurtarıldı Muğla’nın Datça ...
Festivaldeki paraşüt kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Festivaldeki paraşüt kazaları kameralara yansıdı
Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi toplantısı yapıldı AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut: "Küresel ısınmada hedef 1,5 derecede sınırlandırılması" Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar: "Hava sıcaklıkları 3 derece artarsa, orman yangınlarında yüzde 97 oranında artış olacağı öngörülüyor"
YEREL HABERLER Alternatif Temiz Enerjilerin Kullanımı Projesi ...
Sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini trafik ekiplerine yakalattı Çılgın aşık, Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi
YEREL HABERLER Sevgilisine evlilik teklifi yapmak için kendisini ...
Muğla’da Üniversite-Sanayici işbirliği güçleniyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin saha tecrübesi kazanması, üniversite ve sanayici arasındaki güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amacıyla sanayi sektörü işbirliği protokolleri devam ediyor.
YEREL HABERLER Muğla’da Üniversite-Sanayici işbirliği ...
Oğuzhan'ın öldüğü kazada 112'yi aramayan sürücünün dayısı muhtarlıktan uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Oğuzhan'ın öldüğü kazada 112'yi aramayan sürücünün ...
Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Motosiklet aracın altında metrelerce sürüklendi
The Bodrum Cup'ta 3'üncü etap
YEREL HABERLER The Bodrum Cup'ta 3'üncü etap
Jandarma trafiği havadan denetledi
YEREL HABERLER Jandarma trafiği havadan denetledi
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi vatandaşların ...
Büyükşehir’den 32 Evler’e yağmur suyu hattı Muğla Büyükşehir Belediyesi yağmur yağışlarında su baskınlarının meydana geldiği Menteşe İlçesi 32 Evler mevkiinin sorununu tamamen ortadan kaldırdı.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 32 Evler’e yağmur suyu hattı Muğla ...
Uygulamada 8 araç trafikten men edildi Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kötekli Mahallesinde gerçekleştirdiği alkol uygulamasında 8 araç trafikten men edildi.
YEREL HABERLER Uygulamada 8 araç trafikten men edildi Muğla Emniyet ...
Marmaris Belediyesi'nden tarlaları zarar gören vatandaşa destek
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nden tarlaları zarar gören ...
Ekim ayında deniz keyfi; sahiller yeniden doldu Denizin, güneşin keyfini doyasıya çıkardılar
YEREL HABERLER Ekim ayında deniz keyfi; sahiller yeniden ...
Muhtarlar Günü ve Denizciler Derneği 50. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Muhtarlar Günü ve Denizciler Derneği 50. yılı ...
Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira Menteşe Belediyesi tarafından geleneksel Muğla mutfak kültürünün kayıt altına alınması amacıyla açılan atölyede Muğla’nın coğrafi işaret tescilli Muğla Saraylısının üzerine altın kaplama yapılarak dilimi 5 bin liradan satışa sunuldu
YEREL HABERLER Dünyanın en pahalı tatlısı: Dilimi 5 bin lira Menteşe ...
112'yi aramayan muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı iddiası
YEREL HABERLER 112'yi aramayan muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı ...
Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar atıldı
YEREL HABERLER Montenegro’da yapılacak yatırımlar için ilk adımlar ...
Eşini bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış ...
Yerli ve yabancı turistler Bodrum’da Gaziantep mutfağına akın etti
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı turistler Bodrum’da Gaziantep ...
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi
YEREL HABERLER Koya giren yunus sürüsünü balıkçılar görüntüledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.