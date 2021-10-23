Muğla’nın köklü kulüplerinden Ortaca Belediyespor kongresi çoğunluk sağlandığı takdirde bugün gerçekleştirilecek. Temmuz ayında ilk kongresini duyuran ancak yapamayan kulüp, ilk bu hafta, çoğunluk sağlanamazsa gelecek hafta olan kongreyi yapamazsa kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.



Muğla’nın köklü kulüplerinde Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor. Temmuz ayında yapılan ilk kongrede herhangi bir aday çıkmamış, kongreye katılımda gerçekleşmeyince kongre yapılamamıştı. Bugün ilk oturumu, çoğunluk sağlanamadığı taktirde de gelecek hafta ikinci oturumu yapılacak kongre yine yapılamazsa, 1957’de kurulan ve dernekler kanununa tabi olan Ortaca Belediyespor’un kapanması gündeme gelecek.



"Henüz aday yok"

5 sezondur Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ancak sezon başında BAL’a müracaat etmeyen siyahbeyazlıların devam eden süreçte Süper Amatöre de katılmayacağı duyurulmuştu. Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaptığı açıklamalarda BAL Ligi’nin çok masraflı olduğunu, BAL’dan düştükleri için Süper Amatör’e de katılmalarının gereksiz olacağını, ancak kararı kendisinin değil kulüp yönetiminin aldığını açıklamış ve Kulüp Başkanı İsmail Milat ile yönetim kuruluna bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Buna karşın Kulüp Başkanı İsmail Milat ise kulübün esas sahibinin Belediye ve dolaylı olarak Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek Başkan’ın suçlamalarına cevap vermişti. İsmail Milat ayrıca, Süper Amatör Lig için başvurduklarını, ayrıca kongre kararı aldıklarını ve aday olmayacaklarını da açıklamıştı.

Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in bazı isimlerle Kulüp Başkanlığı konusunda görüştüğü öğrenilirken, şu ana kadar herhangi bir isim ise başkanlığa adaylığı ile ilgili resmi açıklamada bulunmadı.

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