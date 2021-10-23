Bodrum’da sürüklenen tekne kurtarıldı Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında arıza yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botuna yedeklenerek limana çekildi.

Karaada açıklarında makine arızası yapan tekne yardım çağrısında bulundu. 7 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM6 botun yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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