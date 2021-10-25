Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümüne coşkulu kutlama

Menteşe Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü 4 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında Fener Alayı ile başlayacak. Fener alayının ardından açık hava konseri ile ilk gün tamamlanacak. 29 Ekim Cuma günü saat: 14.00’de Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak ‘Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları Saklı Kalmış Bir Destan’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Aynı gün Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu bir konferans ve etkinlikler kapsamında MUFSAT Sınırsızlık Meydanında açacağı ‘Karma Fotoğraf Sergisi’ ile fotoğraf severlerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında 29, 30 ve 31 Ekim tarihleri arasında saat:15.00’de ise Akyol Muğlaspor Tesislerinde U12 Futbol Şenliği düzenlenecek. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 4 gün boyunca dolu dolu geçecek etkinliklerle Cumhuriyet’i coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünü Menteşe’mizde coşkuyla kutlayacağız. Konser, sergi, konferans, tiyatro oyunu ve spor şenliği ile kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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