Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı. Sahte 6 bin 800 liranın ele geçirildiği operasyonda, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları kapsamında M.G., M.K. ve B.D.'nin piyasaya sahte para sürecekleri istihbaratına ulaştı. Fethiye'de dün sabah saatlerinde üç şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 6 bin 800 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., ve M.K., B.D. polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-10-26 16:59:29



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