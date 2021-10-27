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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tavlı proje yönetim ofisini ziyaret etti

İHA

Vali Tavlı proje yönetim ofisini ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk Muğla Valiliği Proje Yönetim Ofisini ziyaret etti.
Muğla Valiliği bahçesi içerisinde bulunan Valilik Proje Yönetim Ofisi binası Muğla kültürünü yansıtan ve şehrin dokusuna uyumlu bir şekilde dizayn edilerek, ilimizde yürütülen projelere teknik destek vermek, proje yürütmek, projelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Orhan Tavlı’nın talimatı ile kuruldu.
Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Muğla’da Tarımsal Sulamanın İklim Değişikliğine Uyumu, Mermer Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Köyceğiz Portakalına Coğrafi İşaret Alınma konusunda yürütülen projeler hakkında Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Dr. Ahmet Esen’den bilgiler aldı.

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