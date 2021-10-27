Çalınan motosikleti Jandarma buldu Köyceğiz ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığının şüphelisi Jandarma tarafından yakalandı.

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Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Hamitköy Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının ardından Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayın B.E. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Aynı Mahallede oturan şüpheli Hamitköy Mahallesinde yakalandı.

Şüphelinin alınan ifadesinin ardından yer göstermesi sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

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