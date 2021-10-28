Başkan Gürün, Cumhuriyet’in 98.yaşını kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türk ulusunun demokrasi ve özgürlük bayramı olan Cumhuriyet’in 98. yaşı için kutlama mesajı yayımladı.

Atatürk’ün Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olarak tanımladığı Cumhuriyet’in 98 yıldır dimdik ayakta olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün ilelebet bu topraklarda yaşayacağını, hiçbir kuvvetin bunu silemeyeceğini belirtti ve Cumhuriyet’in 98.yaşını kutladı.

“Atatürk ileri görüşlü ve milletini çok iyi tanıyan bir devlet adamıydı”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “ Dünya tarihine bakıldığında bağımsız karakteri, örf ve adetleri ile Türk ulusunun birçok devlet kurduğu, birçok coğrafyada kalıcı izler bıraktığı görülür. 1900’lere gelindiğinde işgal altında olan Türk toprakları, emperyalistlerle iş birliği yapan yöneticiler nedeniyle umutsuzluğa kapılan Türk ulusunun Mustafa Kemal diye bir umudu vardır. 1919’da Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun güvertesinde düşmanı yurttan attıktan sonraki hamlelerini düşünen Atatürk, Cumhuriyet rejiminin Türk ulusunun adetlerine ve karakterine en uygun yönetim biçimi olacağını bilen, ileri görüşlü bir devlet adamıdır. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi, hür iradesi ile fikirlerini ortaya koyabilmesi, kayıtsız, şartsız ulus egemenliği demektir. Kuvayi Milliye’nin cesareti, işgal altında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özgürlük haykırışı, 1921 Anayasa’sının 1.maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır.” ilkesiyle Atatürk Cumhuriyet’i tarif etmiş ve 29 Ekim 1923’de Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i ilan etmiştir” dedi.

“Cumhuriyet, özgürlük, adalet ve demokrasi demektir”

1923’den sonra Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri ile bu topraklarda çok şeyin değiştiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in ilelebet bu topraklarda Atatürk’ün aydınlığı ile yaşayacağını belirtti. Başkan Gürün; “Cumhuriyet, halk, hür irade, özgürlük, demokrasi, adalet, kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, eğitim, tarım, sanayi, fabrika, yerli ve milli olabilmek demektir. Cumhuriyet fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerle çağa ayak uydurmak ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmak demektir. Cumhuriyeti’mizin 98.yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilke ve devrimleri ile dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.