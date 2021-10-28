Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadı yaptı (2)



KILIÇDAROĞLU, VATANDAŞIN VE ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dalaman'daki programın ardından Köyceğiz'de çiçek ve narenciye üreticileriyle bir araya geldi. Burada çiçek dikimi yapan Kılıçdaroğlu çiftçilerin taleplerini dinledi. Bu sırada bir vatandaş, cüzdanını çıkartarak ekonomik sorunlar yaşadığını ifade etti.

Buradan kent merkezine geçen Kılıçdaroğlu, semt pazarında esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Pazarda vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu bir esnafın ikram ettiği kavunu yedi. Ardından Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu için burada mini bir konser verildi. Program kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra belediye defterini imzaladı. Kılıçdaroğlu, toplu açılış ve temel atma programına katılmak üzere Türkan Saylan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne geçtii.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY-Cavit AKGÜN

2021-10-28 14:39:07



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