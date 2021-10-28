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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla’da açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 558 milyon TL değerindeki 14 projenin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla’da açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 558 milyon TL değerindeki 14 projenin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını yaparken, yeni yatırımların da temelini attı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 558 milyon TL değerindeki altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Muğla 2021 nüfusuna göre 1 milyon 773 olarak değerlendiriyor. Yazlık nüfusumuz 5 milyon. Muğla’nın yüzölçümü 13 bin 247 kilometre kare. İstanbul’un 2.5 katı büyüklükte. Ormanlarımızın yüzde 68’i orman idi, ama yüzde 8’ini yangında kaybettik. İnşallah en kısa zamanda yeşerir. 1279 km sahil bandı var. Akdeniz’deki 9 ülkenin sahil bandından daha uzun bir sahil bandına sahibiz. Çünkü Muğla’da altyapı ve hizmet gerçekten bu coğrafya içeresinde oldukça zor ve maliyetli. Nüfus yazın 5 milyonu buluyor. Ama ben altyapımı 5 milyona göre yapmak zorundayım. Bu kadar geniş coğrafyada isale hatları çok daha uzun yapılabiliyor. Muğla alt yapı açısından çok fazla finansmana ihtiyaç duyan bir il. Muğla ödediği verginin ne kadarının yatırım olarak alıyor. 20192020 yıllarında ödediği vergi 6 milyar 846 milyon. Devletin yatırımı 469 milyon 666 lira. Yüzde 6,85’ini yatırım olarak alabiliyoruz. Bu açığın kapatılması lazım. Bizim alt yapı için bugüne kadar harcadığımız rakamın dışında 10 milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç var. Bizim yaptığımız yatırımlar daha çok kanalizasyon ve arıtma tesisi için. Bodrum, yüzde 41’i faydalanıyordu. Şu anda yüzde 91’i kanalizasyon ve arıtmadan faydalanıyor. Fethiye Ölüdeniz fosseptik ile taşınıyordu. Orada yaptığımız arıtma ve kapasite artışı ile bu bölge alt yapı ve kanalizasyona kavuşuyor. Su ile ilgili önemli bir problemimiz var. Su kayıp kaçağı oldukça yüksek. Eski yatırımlar yetersiz hala geldi. Önümüzdeki yıllara en az kayıp kaçak ile girme durumumuz var. Küresel ısınma büyük bir su sıkıntısının gelmekte olduğunu gösteriyor. Bunu yapamazsak susuzlukla karşılaşma durumumuz var. Su ile ilgili projemiz var. Bunun için Cumhurbaşkanımızın krediyi kullanabilmemiz için onay vermesi gerekiyor. Bu yatırım su kayıp kaçağını minimize edecek. Muğla çok önemli bir turizm kenti. Özellikle Covid’den sonra herkesin benim de evim, benim de arazim olsun dediği bir il. Deniz, kum ve güneşten evrilmemiz gerekiyor. Kültür turizmine yönelmemiz gerekiyor” dedi.
“Karakış fonu kurun dedik”
Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün nezdinde verilen hizmetler için ilçe belediye başkanlarımızı teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımların nereye yapıldığı açık şekilde belirtilmiş. Uluslararası kredi kuruluşları tarafından Muğla’nın kredi notu 3A olarak belirlenmiş. Olağanüstü bir rakam. Ayrım yapmadan yatırım ve hizmet yapacaksınız. Pozitif ayrımcılık sadece yoksul vatandaşlara ve mahallelere olacak. Vatandaşlarımızın büyük sıkıntıları var. Bu sadece Muğla’ya özgü değil. Önümüzde bir kış var. Allah vatandaşlarımıza kolaylık versin. Bu yükün altından vatandaşlarımız nasıl kalkacak. Asgari ücret 2 bin 825 lira. Gelen zamlarla bu vatandaşlarımız nasıl geçinecek. Önümüzde kara kış var. Vatandaş elektriğini, doğalgaz faturasını ödeyemeyecek. Elektriği kesilen vatandaşlarımız var. Hükümet çağrı yaptım. Her şeyden önce bir karakış fonu kurun dedim. Bu vatandaş bu kışı en azından rahat atlatsın. Bu çağırıyı yapmazsak siyaseten muhalefet yapmamış oluruz. Vatandaş kime oy verirse versin, ama evinde huzurlu olsun. Bunu önerdim. Bu konuda kaynak da var. Elektrikteki KDV’yi kaldırın dedik. Doğalgazda KVD ve ÖTV’yi kaldırın dedik. İyi niyetlerle yol gösteriyoruz kendilerine. Yönetme iradeleri ve kapasiteleri yok artık. Vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşıyor. Yarın Cumhuriyet’in 98’inci yılı. Bir yüzyılda büyük acılar çektik. Biz ikinci yüzyıla huzur içinde ve güçlü bir demokrasi ile girelim. Biz karakış fonunu kurun derken, aslında sosyal devlete vurgu yaptık. Bunların mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Biz bütün acılara karşı kalkan olacağız. Yönetimin her aşamasında vatandaşa hesap vermek istiyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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