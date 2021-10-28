Marmaris açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma çalışması için bölgeye bot sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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