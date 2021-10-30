Mahir Ünal Stratonikeia’yı gezdi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İl Danışma Meclisi toplantısı için geldiği Muğla’da, toplantı öncesi Yatağan-Milas karayolu üzerinde bulunan Stratonikeia antik kentini gezdi

AK Parti Grup Başkanvekili, Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal partisinin il danışma toplantısı için geldiği Muğla’da toplantı öncesi 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentini gezdi.

Yaklaşık 2 saat antik kentte kalan Mahir Ünal, Stratonikeia antik kenti kazı başkanı Deniz Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dünyanın en büyük mermer antik kentleri arasında yer alan, antik dönem, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini içinde barındıran Stratonikeia antik kentinde Şaban Ağa Camii, köy meydanı, Selçuk Hamamı, Latina Batı Caddesi, Kuzey giriş kapısı, meclis binası ve ağa konaklarını gezdi.

Antik kent ve kentteki çalışmaları çok beğendiğini belirten Ünal, öğle namazını Şaban Ağa Camiinde kıldı. Kentten ayrılışında Stratonikeia antik kentinin belgesel çekimi yapılmasını isteyen Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal’a kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kenti tanıtan kitap ve broşürler hediye etti.

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