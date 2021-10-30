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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama

İHA

Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümü, Bodrum'un farklı noktalarında düzenlenen fener alayları ve konserlerle coşkuyla kutlandı. 3 gün, 3 gece süren kutlamalar 29 Ekim gecesi son buldu.

Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama

Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümü, Bodrum’un farklı noktalarında düzenlenen fener alayları ve konserlerle coşkuyla kutlandı. 3 gün, 3 gece süren kutlamalar 29 Ekim gecesi son buldu.

3 gün süren kutlamalar kapsamında ilçe merkezi ile Turgutreis ve Yalıkavak Mahallelerinde, Bodrum Kaymakamlığı’nın destekleriyle Bodrum Belediye Başkanı Hüseyin Tutkun’un koordinesinde, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. 27 Ekimde Moğollar konseriyle başlayan kutlamalar, 28 Ekim’de Onur Akın konseriyle devam etti. 29 Ekim’de ise 3 farklı noktada düzenlenen fener alayı ve konserlere binlerce vatandaş katılırken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm Bodrum’a yayıldı. Bu sene ilk kez ilçe merkezi dışında Turgutreis ve Yalıkavak Mahallelerinde de düzenlenen etkinliklerde, ellerine Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini alan binlerce vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. İlçe merkezinde, Milta Marina’dan başlayarak Neyzen Tevfik Caddesi’nde düzenlenen fener alayı Belediye Meydanı’nda sona erdi. Meydanda, Melike Öcalan'ın sunduğu program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı ilçe merkezindeki programda Ozan Doğulu’nun, ardından Fuat İnan sahne aldı.
Binlerce vatandaşın katıldığı etkinliğin açılış konuşmasına, “Tıpkı Bodrum gibi, hepinizi kalpten, gönülden seviyoruz” diyerek başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 2 gün önceden başlandığını belirterek şunları söyledi;
“29 Ekim 1923’ün 98’inci yıldönümünde Bodrum merkez ve Bodrum’un her yerinde Cumhuriyet kutlanıyor. Ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz Türk milletinin, tıpkı bizim Harbiye Marşımızda olduğu gibi; kanla ve irfanla kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’nin enerjisi, bizi bölgemizin ve dünyamızın geri kalmış ülkelerinden fersah fersah ileriye götürmüştür. Bu nedenledir ki; bugün ateş çemberiyle kuşatılmış Anadolu toprakları, emperyalistlerin tüm çabalarına rağmen, bölücülerin tüm çabalarına rağmen, kimlik, dil, din, mezhep, sınıf ayrımı olmadan, tıpkı da Nazım Hikmet’in söylediği gibi; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine yaşıyor. Biz bunu Atatürk Türkiye’sine borçluyuz. Atatürk Cumhuriyeti, insan haklarına dayalı, laikliğe dayalı, kadın haklarına dayalı, uygarlığa dayalı, demokrasiye dayalı bir Cumhuriyettir. İsminde Cumhuriyet olan bazı ülkeler gibi değiliz biz. Bizim Atamız var. Atamız bize haklarımızı, hepsinden önce verdi. Kadın haklarımızı, seçme seçilme haklarımızı, eğitim hakkını, eşitliği, adaleti, hepsinden önce kurguladı bu ülkede. Ona minnettarız' dedi.
Başkan Aras, konuşmasının ardından Bodrum Belediyesi personeli Öner Karaçiçek ile birlikte Bodrum Kerimoğlu’nu oynadı.
“Cumhuriyet kolay elde edilmedi”
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında “Tabi ki Cumhuriyet kolay elde edilmedi. Milli bayramlarımızdan en kıymetlisi, en şereflisi. Ulu önder demiş ki; ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak’ ki bugün toprak. Ama Türkiye Cumhuriyeti, yani Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Tabi ki kıyamete kadar payidar kalacak. Bu nasıl olacak, çok çalışarak, çocuklarımızı çok iyi eğiterek olacak. Sadece hamasetle değil çok çalışarak olacak. İnşallah bunu yapacak gücümüz de zaten var.” İfadelerini kullandı.
Kaymakam Bayar’ın ardından Yeşim Gözey isimli lise öğrencisinin okuduğu şiirle devam eden programda sahneye çıkan ünlü Dj Ozan Doğulu ve şarkıcı Fuat İnan, meydanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Turgutreis’te fener alayıyla başlayan ve meydanda Aykoç Band konseriyle devam eden kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
Bodrum Belediyesi’nin “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri” kapsamında düzenlenen etkinlikler Yalıkavak mahallesinde devam etti. Belediye İskele Kafede kurulan sahne ile piyanist Burçin Böke eşliğinde, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün performansıyla, Cumhuriyet Konseri gerçekleşti.
Konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yardımcısı Yurt, konser öncesi sanatçılara Başkan Ahmet Aras adına çiçek takdim etti.

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