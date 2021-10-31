Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u 2-1 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.

Ege ekibi 39´uncu dakikada Talha´nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk Tepecikspor maçın 55´inci dakikasında Yasin ile tablayı eşitledi: 1-1. Fethiyespor 65´inci dakikada Serhan´ın ayağından galibiyet sayısını buldu ve maçı kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Fethiyespor 25 puana yükselerek liderlik koltuğunu korudu, Büyükçekmece Tepecikspor ise 10 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-10-31 21:03:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.