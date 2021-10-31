Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

FETHİYE, (DHA) TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u 2-1 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.
Ege ekibi 39´uncu dakikada Talha´nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk Tepecikspor maçın 55´inci dakikasında Yasin ile tablayı eşitledi: 1-1. Fethiyespor 65´inci dakikada Serhan´ın ayağından galibiyet sayısını buldu ve maçı kazanmasını bildi.
Bu sonuçla Fethiyespor 25 puana yükselerek liderlik koltuğunu korudu, Büyükçekmece Tepecikspor ise 10 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-10-31 21:03:26
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