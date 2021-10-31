3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 - Büyüçekmece Tepecikspor 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 - Büyüçekmece Tepecikspor 1

İHA

3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 - Büyüçekmece Tepecikspor 1

3.lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyüçekmece Tepecikspor 21 mağlup etti.
Fethiyespor’da kart cezalısı Nurettin Çakır ve sakat olan Kadir Kurt kadroda yer almadılar, bu futbolcuların görev alanında Berkin Taşkın ile Özgür Çelik görev yaptı. Nurettin karşılaşmayı tribünden izledi.
Fethiyespor Apaçi taraftar topluluğunun yanı sıra iki bine yakın seyirci izlerken, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı yöneticiler ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ile birlikte izledi.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Şefik Öner xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Fethiyespor: Ahmet xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 90+Şahan x),Serdar xxx, (Dk.90+ Hakan x) Serhan xxx, (Dk. 90 İbrahim x),Talha xx,(Dk. 75 Cemalxx), , Özgür xxx, Serhat xxx, Berkin xx, ( Dk. 46 Burak xx),Onur xxx
Büyüçekmece Tepecikspor: Taylan xx, Furkan xx, Berkay xx, (Dk. 54 Yasir xx), İsmail xx, (Dk 68 Berkanx),Erçağ xx, Orhan xx, Muhammet xx (Dk.54 Yasin x) , Muharrem xx, (Dk. 80 İnanç x), Alperen xx, Ahmet Demir xx, Ahmet Can Özer xx
Goller: Dk.39 Talha,Dk.64 Serhan ( Fethiyespor),Dk. 55 Yasin (Büyüçekmece Tepecikspor )
Sarı Kartlar: Dk. 30 Ahmet Demir, Dk.90 Furkan (Büyüçekmece Tepecikspor ), Dk.44 Soner, Dk. 70 Selahaddin Dinçel ( Teknik Direktör), Dk. 78 Erdinç (Fethiyespor)

Maçtan dakikalar
17. Dakikada Talha’nın pasını soldan ceza alanına kadar taşıyan Alihan yerden sert vurdu, top direği sıyırıp dışarı gitti.
20. Dakikada Erçağ topu yaklaşık 35 metreden kaleye şandelledi top direğin üstünden dışarı gitti.
39. Dakikada Alihan topla ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topu Talha’ya çıkardı, Talha çok sert vurdu, top savunmaya rağmen ağlara gitti. 10
55. Dakikada Erçağ’ın korner atışından gelen top ceza alanını karıştırdı, oyuna yen giren Yasin topu yakından topu ile filelere bıraktı. 11
64. Dakikada sağ taraftan ceza alanına yaklaşan Talha topu Serhan’a çıkardı, Serhan yaklaşık 20 metreden gelişine sert vurdu, top doksana gitti. 21
66. Dakikada Talha’nın topa Alihan iyi yükselip kafayı vurdu, top üsten dışarı gitti.
85.Dakikada Kalece Ahmet’in degajında topla buluşan Alihan ceza alanına yaklaştı müsait pozisyondaki Burak’a topu uzattı Burak kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda top vurdu kaleci ayaklarına kapanarak gole izin vermedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla ...
Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı
YEREL HABERLER Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı
Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme
YEREL HABERLER Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla ...
Marmaris Belediyesi teyakkuzda
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi teyakkuzda
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Göktepe kültürü, şenliklerle yaşatılıyor Menteşe ilçesine en uzak kırsal mahallelerden birisi olan Göktepe Mahallesinde düzenlenen 7’inci Kültür ve Dayanışma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
YEREL HABERLER Göktepe kültürü, şenliklerle yaşatılıyor Menteşe ...
Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama
YEREL HABERLER Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama
Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor
YEREL HABERLER Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Mahir Ünal Stratonikeia’yı gezdi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İl Danışma Meclisi toplantısı için geldiği Muğla’da, toplantı öncesi Yatağan-Milas karayolu üzerinde bulunan Stratonikeia antik kentini gezdi
YEREL HABERLER Mahir Ünal Stratonikeia’yı gezdi AK Parti Grup ...
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum’da yapılacak Morales: “Bodrum oldukça önemli bir destinasyon olacak”
YEREL HABERLER Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum’da ...
Dağ bisikletleri Fethiye’de şehre indi
YEREL HABERLER Dağ bisikletleri Fethiye’de şehre indi
Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı
YEREL HABERLER Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı
Merdivenden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Merdivenden düşen işçi yaralandı
Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 2 mahallede 20’den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
YEREL HABERLER Bodrum’da 2 mahallede 20’den fazla kedi zehirlenerek ...
Marmaris'te 29 Ekim hediyesi kütüphane oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te 29 Ekim hediyesi kütüphane oldu
Bodrumspor, Sarıyer önünde
YEREL HABERLER Bodrumspor, Sarıyer önünde
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları sona erdi Yarışlarda dereceye girenler kupalarını aldı
YEREL HABERLER Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları sona ...
Alkollü sürücü çöp kamyonuna arkadan çarptı, temizlik işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü çöp kamyonuna arkadan çarptı, temizlik ...
Bodrum’da bayram coşkusu Ozan Doğulu ve Fuat İnan konser verdi
YEREL HABERLER Bodrum’da bayram coşkusu Ozan Doğulu ve Fuat İnan ...
Bodrum'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
YEREL HABERLER Bodrum'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.