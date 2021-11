Bodrum’da Güz Panayırı gerçekleştirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Güz Panayırı’nda Bodrumlular gastronomi, müzik ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından, Bodrum’un farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan ‘Başka Bir Bodrum’ markasının organizasyonunda, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Ortakent Pazar Yeri’nde düzenlenen Güz Panayırı, gün boyu renkli görüntülere sahne olurken, panayıra katılanlar, organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı buldu.



Gün boyu müzik eşliğinde devam eden panayıra katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin Bodrum’da artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceklerini belirterek, Bodrum’da tüm pazar yerlerinin haftada bir gün değil, her gün çeşitli etkinliklerle daha canlı yaşam alanlarına kavuşacağını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bu tür etkinlikler Bodrum’da yıl boyu sürmeli. Bu pazar yerlerimiz bizim haftada bir gün kullanacağımız yerler değil, Bodrum’da her metrekare çok değerli. Bu nedenle bu pazar yerlerimizi böyle dolduralım. Çok önemli bir çalışma, bunları genişletip, geliştireceğiz.”



Başkan Aras, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Ayrıca evde üretime önem vereceğiz. Ev kadınlarının ürettiklerini değerlendirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda organik üretime, yeşile, doğaya, çevreye saygıyı da buralarda tekrar gündeme getireceğiz. Bodrum hepimizin. Herkes sahip çıkmak zorunda ve görüyorum ki sizler çok iyi sahip çıkıyorsunuz.”



Aileleriyle birlikte panayıra katılan çocuklarda çeşitli atölyeler ile farklı çalışmalara katıldı. Sabah saatlerinde başlayan panayır akşam saatlerine kadar binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

