Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (2)



'PINAR'DA CANIM NASILACIDIYISA, ŞEBNEM'E DE ÖYLE ACIDI'

Duruşma öncesi konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, adalet isteğini söyledi. Gültekin, "Her seferinde adalet arıyoruz. Bizim içimiz yanarken, katilin ailesi dışarıda geziyor. Sadece adalet istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Adalet, mahkemelerde verilsin. Herkes kendi adaletini kendi ararsa, bu ülkenin hali ne olur?" dedi.

Denizli'de Şebnem Şirin´in (25) boğazı kesilerek öldürülmesi olayıyla da konuşan Gültekin, "O kızcağızın da bir ailesi var. Sadece o kız değil, bütün ailesi öldü. Hepsi o acıyla yaşayacak. Pınar'da canım nasıl acıdıysa, Şebnem'de de o kadar acıdı. Tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇICavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-11-01 14:34:45



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