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Pınar Gültekin cinayetinde 7’nci duruşma görüldü ABD’den gelen veriler açılamadığı için, Gültekin’in telefonuna erişim sağlanamadığı öğrenildi

İHA

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 7'nci duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Pınar Gültekin cinayetinde 7’nci duruşma görüldü ABD’den gelen veriler açılamadığı için, Gültekin’in telefonuna erişim sağlanamadığı öğrenildi

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 7’nci duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen verilerin Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığında incelendiği, gelen verilerin açılamadığı için Gültekin’in telefonuna ulaşım sağlanamadığı öğrenilirken, Gültekin ailesinin avukatı, "ABD'den gelen veriler açılmıyor. Şimdi bir 11 ay daha mı bekleyeceğiz. Pınar'ın ailesi artık yargılamanın bitmesini istiyor" dedi. Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise, ABD'den gelen verilerin açılmasının imkansız olduğunu söyleyerek, ABD ile yeniden müzekkere yapılması talebinde bulundu.
Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan katıldı.

“ABD'den gelen cevap Ankara’da inceleniyor”
Duruşmada, ABD'den gelen müzekkere cevabının tercümesinin yapıldığı, gelen verilerin önce Muğla Siber Suçlara, ardından Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi. Şifreli dosyalara yönelik Ankara'da çalışmaların devam ettiği belirtildi. Adli tıp raporunun ise henüz gelmediği belirtildi.

"Şimdi 11 ay daha mı bekleyeceğiz?"
Pınar Gültekin'in aile avukatı duruşmada yaptığı konuşmada, "Biz sanığın tahrik indirimi alması için 11 aydır bekliyoruz. Pınar'ın ailesi artık yargılamanın bitmesini istiyor. Tekrar ABD'ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Pınar'ın tüm özel hayatı açılmaya çalışıldı. Şimdi ABD'den gelen veriler açılmıyor. Bir 11 ay daha mı beklenecek" dedi. Gültekin ailesinin diğer avukatı ise, yeni bir adli tıp raporunu gereksiz bulduğunu, ilk raporda Pınar'ın canlıyken yakıldığının belirlendiğini dile getirdi.

Cemal Metin Avcı: "Benim tehdit edildiğim ortada"
Cemal Metin Avcı ise, "Raporla ilgili olan sonucu ve aileme yönelik suçlamaları reddediyorum. Pınar'ın en yakın ev arkadaşı bile beni tehdit ettiğini söylüyor. ABD'den gelen cevapta bir şey çıkmasa bile beni tehdit ettiği ortada. Ben bir suç işledim ve çok pişmanım. Fakat benim o dönem tehdit altında olduğumu unutmamak gerekiyor" dedi.
Duruşma mahkeme heyeti tarafından 20 Aralık tarihine ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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