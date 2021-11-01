Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)

DHA

Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)


AVUKAT, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ
Davanın 7'nci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmada ilk olarak, Avcı ailesinin bağ evine gitmeden önce ofisine gittikleri ve bağ evinde de Selim Avcı ve Eda Karagün ile 5-6 dakika boyunca telefonda konuştuğu öne sürülen avukat D.U. tanık olarak söz verildi. Cemal Metin Avcı'nın eski avukatı olan D.U., sır saklama yükümlülüğü sebebiyle tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Gültekin ailesinin avukatları, D.U.'nun tanıklıktan çekilmesine itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı reddetti.
PINAR'IN VERİLERİNE ERİŞİLEMEDİ
Mahkeme başkanı, Gültekin'in cep telefonuna ait şifresinin istenmesi için yazılan müzekkereye ABD'den gelen cevabının tercüme ettirildiğini, verilerin ilk olarak Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ardından da Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na gönderildiğini, Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara yönelik çözümleme çalışmaları yapıldığı ancak sonuç elde edilemediğini okudu.
Mahkeme başkanı, sanık Mertcan Avcı'ya olayı öğrendikten sonra neden ailesiyle paylaşmadığını sordu. Bunun üzerine Avcı, "Kimseye söyleyemedim. Çok korktum. Herkese söylemek isteyince de jandarmaya gittim ve her şeyi anlattım. Onları da zan altında bırakmak istemedim. Ailemin psikolojik durumu çok bozuktu. Daha da bozmak istemedim" diye yanıt verdi.
Mahkeme başkanı, daha sonra Eda Karagün'ün ifadeleri doğrultusunda Cemal Metin Avcı'ya olaydan 2 gün sonra neden bağ evine gittiği sorusunu yöneltti. Avcı, bu soru üzerine ise psikolojinin yerinde olmadığını ve tam olarak hatırlamadığını söyledi.
MÜTALAA TALEBİNDE BULUNDU
Duruşmada söz verilen Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dosyada bulunan evrakın yeterli olduğunu savundu. Koçoğlu, "Ne biz ne de Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı telefonu açamadı. 11,5 ay bir evrak bekledik. Sanığın haksız tahrikten yararlanmak istemesi sebebiyle 11,5 ay bekledik. Bir daha ABD'ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Çünkü bu Pınar'ın özel hayatının kamuya açılmaya çalışıldığı anlamına geliyor. Bu yargılama nereye kadar gidecek? Gelen evraklar yeterlidir" dedi. Avukat Koçoğlu, mütalaa talebinde bulundu. Sanıkların avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.
'KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM'
Duruşmada söz olan sanık Cemal Metin Avcı, "Apple'ın yazısının beklenmesini talep ediyorum. Özel hayatla ilgisi yok. Kendi ailesi ve ev arkadaşları da beni tehdit ettiğini biliyordu. Yalan söylemeye ihtiyacım yok, her şey ortada. Tüm ailem gereksiz yere suçlanıyor. Bir suç işledim ve pişmanım. Çok büyük şeyler yaşadım. Yoğun tehdit altındaydım. Kendimi iyi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmaya ara verildi.
Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, Gültekin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli tıp kurumundan istenen raporun cevabının beklenmesine ve Gültekin'in telefonuna erişim için ABD'den yeniden şifre istenmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN
2021-11-01 16:00:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege Denizi'nde 10 ayda 17 bin 587 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde 10 ayda 17 bin 587 kaçak göçmen ...
Büyükşehir’den 126 kadın üreticiye Kıl Keçisi desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilerin yararlanması için başlattığı Kıl Keçisi desteklemeleri devam ediyor. 126 kadın üreticinin daha yararlandığı desteklemede dağıtılan keçi sayısı 798 oldu.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 126 kadın üreticiye Kıl Keçisi ...
Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı eğitim verildi
YEREL HABERLER Polisten Üniversite öğrencilere siber suçlara karşı ...
Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (2)
Bodrum’da Güz Panayırı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bodrum’da Güz Panayırı gerçekleştirildi
Fethiyespor durdurulamıyor
YEREL HABERLER Fethiyespor durdurulamıyor
Bodrumspor'da galibiyet coşkusu
YEREL HABERLER Bodrumspor'da galibiyet coşkusu
Bodrum'da market alev alev yandı
YEREL HABERLER Bodrum'da market alev alev yandı
Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma
Bodrum’da korku dolu anlar
YEREL HABERLER Bodrum’da korku dolu anlar
21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER 21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma ...
3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 - Büyüçekmece Tepecikspor 1
YEREL HABERLER 3.lig 3. Grup Fethiyespor 2 - Büyüçekmece Tepecikspor ...
Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla ...
Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı
YEREL HABERLER Jeff Bezos'un yatı Akbük'e demir attı
Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme
YEREL HABERLER Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla ...
Marmaris Belediyesi teyakkuzda
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi teyakkuzda
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Göktepe kültürü, şenliklerle yaşatılıyor Menteşe ilçesine en uzak kırsal mahallelerden birisi olan Göktepe Mahallesinde düzenlenen 7’inci Kültür ve Dayanışma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
YEREL HABERLER Göktepe kültürü, şenliklerle yaşatılıyor Menteşe ...
Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama
YEREL HABERLER Bodrum’da 3 gün, 3 gece kutlama
Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor
YEREL HABERLER Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor
Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak; Kapalı Çarşı'yı su bastı
Mahir Ünal Stratonikeia’yı gezdi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İl Danışma Meclisi toplantısı için geldiği Muğla’da, toplantı öncesi Yatağan-Milas karayolu üzerinde bulunan Stratonikeia antik kentini gezdi
YEREL HABERLER Mahir Ünal Stratonikeia’yı gezdi AK Parti Grup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.