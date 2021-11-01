Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (4)



'KARŞI TARAFIN AMACI DURUŞMAYI UZATMAK'

Duruşmanın ardından Gültekin ailesinin avukatları adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukatlardan Yiğit Gökçehan Koçoğlu, geçen celse ABD'den gelen müzekkere cevabını sanık müdafii olmamamıza rağmen sırf Pınar'ın söylendiği gibi olmadığını herkesin yüzüne vurmak amacıyla incelemek istedik. Ancak şifreler açılmıyor. Bunu Muğla Siber Suçlar Mücadele Şubesi de üst makam olan Anlara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı da açamadı. Bugün evrakların bir daha istenmemesini talep ettik. Yine 11,5 ay evrak bekleyeceğiz. Bu çok uzun bir süreç. Kısa sürede gelmesi imkansız. Bu evrak maddi gerçeği de ortaya koyamayacaktı. Karşı tarafın amacı duruşmayı uzatmaktı. Mahkeme yeniden şifre istedi. Uzun bir süreç olacak. Cemal Metin Avcı hep kaçamak cevaplar verdi. Savunması kurgu olduğu için kendiyle çelişmemek adına yanıt vermekten kaçındı" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Artık hiçbir kadın öldürülmesin" diye konuştu.

Tolga TAHÇICavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-11-01 16:28:08



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