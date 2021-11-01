Milas Pinar Mahallesi’ne ek içme suyu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas Pinar Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla bölgeye günlük ek 40 ton su sağladı. Ek su kaynağı ile birlikte bölgeye sağlanan su miktarı toplam 69 ton / güne çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde yeni su kaynakları için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla il genelinde suyun yetersiz olduğu bölgelere yeni su kaynakları sağlamak için çalışan MUSKİ ekipleri, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Milas Pinar Mahallesi’nde yapılan çalışma ile Pinar Mahallesi Kadıyaylası, Ağzıgeniş ve Alaçalı Mevkiiye yeni su kaynağı sağlandı.

Bölgede bulunan mevcut su gözlerinde yapılan çalışma ile sağlanan su miktarı arttırıldı. Su gözünden sağlanan suyun bir kısmı ise biriktirme deposuna ilave edilecek hale getirildi. Kaynaktan temin edilen su miktarı günlük 26 tondan 69 tona çıkarılarak bölgeye önemli bir su kaynağı sağlanış oldu.

Pinar Mahallesi Kadıyaylası Mevkiide yapılan çalışma kapsamında kaptaj yenilemenin yanı sıra 150 metre isale hattı ve 3 kaptajda temizlik çalışması da tamamlandı.

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