Aralarında çocukların da olduğu 21 göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki aralarında çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.