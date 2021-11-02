Dağ bisikletleri Bodrum'da yarıştı

Dağ bisikletini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Muğla Cup Four Cross Muğla’nın 3 ilçesinde yapıldı.



Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muğla Valiliği, Marmaris, Fethiye, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla, Fethiye ve Bodrum Belediyeleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün desteği ile Muğla Cup 4x Eliminator yarışları yapıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 10 yılı aşkın süreden bu yana dünyada 25 şehirde gerçekleştirilen City Mountainbike formatı Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) Derneği girişimiyle bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi. Yarışların ilk etabı 29 Ekim’de Fethiye’de, ikinci etap 31 Ekim’de Marmaris’te, üçüncü etabı ise 2 Kasım’da Bodrum’da düzenlendi. Amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getiren yarışmada, şampiyon milli sporcularımız Abdülkadir Kelleci ve Veysel Gülmez ile 15 UCI sporcusunun da aralarında bulunduğu yarışmaya 10 ülkeden toplam 62 yarışmacı katıldı. Türkiye’de ilk kez şehir merkezine kurulan engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcu çıkış alabildi.

Yarışın son etabı olan Bodrum’da yarışmacılar 500 metrelik parkurda mücadele etti. 3 engelin de olduğu parkurda vatandaşlar da yarışı ilgiye takip etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar tarafından verildi. Kaymakam Bayar, tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı tebrik ederek onları Bodrum’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yarışmanın Bodrum etabı erkekler kategorisi birincisi Alman yarışmacı Felix Klausmann olurken, kadınlar kategorisi birincisi Hollandalı yarışmacı Didi De Vries oldu.

Tören öncesi Fransız bisikletçi Simon Rogier, bisikleti ile bir gösteri sundu. Rogier’in yere yatan çocukların üzerinde bisikleti ile yaptığı akrobatik hareketler nefesleri kesti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert yaptığı açıklamada, “Bu yarışma Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Dünyanın en önemli yarışçılarını ağırladık. Onun için son derece önemli bir organizasyondu.” dedi.

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