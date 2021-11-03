Muğlalı kickboksçu Büşra'dan büyük başarı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor yöneticiliği bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak, Dünya Kickboks Şampiyonası'nda 65 kilogram kadınlar full contact kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. İtalya'da 15-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Büşra Demirayak, Ay-Yıldızlı kafileyle Türkiye'yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, gümüş madalyayı boynuna takarken, millilerimiz organizasyondan 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 42 madalyayla döndü.
DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
2021-11-03 10:43:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.