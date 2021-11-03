Muğlalı kickboksçu Büşra'dan büyük başarı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor yöneticiliği bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Büşra Demirayak, Dünya Kickboks Şampiyonası'nda 65 kilogram kadınlar full contact kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. İtalya'da 15-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'nda Büşra Demirayak, Ay-Yıldızlı kafileyle Türkiye'yi temsil etti. Jesolo şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, gümüş madalyayı boynuna takarken, millilerimiz organizasyondan 8 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 42 madalyayla döndü.

DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

2021-11-03 10:43:33



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